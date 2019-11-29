Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n130147-komanda-zelenskogo-nadislala-apple-zapyt-cherez-rosiyskyy-krym-u-dodatkah.html

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Представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до американської компанії Apple через позначення Криму «російською територією» в своїх додатках.

Команда Зеленського вже надіслала в Купертіно запити через неправильні позначення Криму. Запити адресовані компанії Apple Incs та AFP News Agency. Про це 29 листопада повідомило представництво глави держави в Facebook.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, що пов’язані з неправильними позначеннями Криму чи відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму. За останній час ми надіслали відповідні запити AFP News Agency та Apple Incs щодо відповідних ситуацій, — зазначили у Зеленського.

Нагадаємо, навесні 2019 року депутати Держдуми РФ зажадали від російського підрозділу Apple позначити на картах окупований Крим територією Росії. Днями компанія «Епл» почала відображати на території Росії у своєму додатку «Погода» півострів Крим та Севастополь «російською» територією.

Після цього у посольстві США заявили, що вимагають від Apple виправити некоректне позначення Криму в додатках компанії. Відповіді від Apple поки що не надходило. А міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що глобальна політика, очевидно, не є сильною стороною американської компанії.