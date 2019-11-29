Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n130146-koly-vypade-snig-v-ukrayini-povidomyly-synoptyky.html

Ракурс

Снігопади скоро пройдуть по всій території України, окрім південних областей. За прогнозами, вже 2 грудня українцям слід готуватися до першого снігу.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) сповістила українців про наближення погіршення погодних умов.

У повідомленні зазначено, що вдень 2 грудня у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій області пройдуть снігопади. Синоптики очікують утворення снігового покриву висотою 3−8 см.

Упродовж доби 3 грудня вся територія України опиниться у полоні снігу. Лише на півдні країни снігопадів не очікується.

Найсильніший сніг пройде в Карпатах. Висота снігового покриву може досягати 10−20 см.

Снігопади стануть причиною ожеледі на дорогах. У ДСНС попереджають, що на деяких ділянках доріг можуть спостерігатися порушення руху транспорту.

Як раніше писав «Ракурс», завтра, 30 листопада, в Україні очікуються дощі та мокрий сніг.