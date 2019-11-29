Подекуди в Україні завтра очікується мокрий сніг, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n130143-pogoda-v-ukrayini-na-30-lystopada-doschi-ta-mokryy-snig-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 30 листопада буде дощовою. На Лівобережжі та в Криму дощі вночі подекуди переходитимуть у значні, на решті території — місцями невеликі дощі, на заході та півночі країни з переходом у мокрий сніг.

Вітер переважно західний, 7−12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов’ї можливі окремі пориви до 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура протягом доби становитиме 0−5° тепла (вдень у південній частині 4−9°, у Криму — до 13°).

У Києві 30 листопада вночі очікується дощ з мокрим снігом, вдень — мокрий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме 1−3°. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Львові також вночі синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом вночі та мокрий сніг вдень. Протягом доби температура повітря очікується в межах 2−4°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі протягом доби дощитиме. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 3−5°, вдень піднімуться до 6−8°. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі також дощ очікується вдень та вночі. Температура повітря протягом доби становитиме 4−6°. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Харкові метеорологи прогнозують дощ вдень та вночі. Температура повітря протягом доби зберігатиметься в межах 4−6°. Вітер західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті вдень та вночі дощитиме. Температура повітря становитиме 4−6°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 30 листопада буде досить спокійним, очікувати варто лише на невеликі збурення, здебільшого на початку та наприкінці доби.

Нагадаємо, синоптики очікують, що цьогорічна зима в Україні пройде з рекордними морозами та небаченими снігопадами.