Обшуки в «Укргазвидобуванні» влаштували правоохоронці. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n130141-sbu-ta-nacpoliciya-pryyshly-z-obshukamy-v-ofis-ukrgazvydobuvannya.html

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Обшуки в «Укргазвидобуванні» відбулися 29 листопада, слідчі дії проводили співробітники Служби безпеки України та Національної поліції.

Правоохоронці нагрянули з обшуками в офіс апарата управління компанії з самого ранку. Силовики вилучили комп’ютерну техніку. При цьому у них не було ухвали суду на вилучення цієї техніки. Про це сьогодні повідомила прес-служба «Укргазвидобування».

Зі свого боку, «Укргазвидобування» співпрацювало з представниками правоохоронних органів та надавало всю необхідну документацію, — запевнили в компанії.

У Нацполіції та СБУ слідчі дії ще не коментували.

Як відомо, колишнього заступника глави «Укргазвидобування» Олексія Тамразова підозрюють в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича та розкраданні державного майна. Тамразова затримали влітку 2018 року під час спроби дати хабара прокурору в розмірі 200 тис. дол.

Нагадаємо, у березні колишніх топ-менеджерів «Укргазвидобування» затримали на одержанні хабара в сумі 1 млн дол. Екс-службовців підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.