Обыски в «Укргаздобыче» устроили правоохранители. Фото: zik.ua

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Обыски в «Укргаздобыче» состоялись 29 ноября, следственные действия проводили сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Правоохранители нагрянули с обысками в офис аппарата управления компании с самого утра. Силовики изъяли компьютерную технику. При этом у них не было постановления суда на изъятие этой техники. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Укргаздобычи».

Со своей стороны, «Укргаздобыча» сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию, — заверили в компании.

В Нацполиции и СБУ следственные действия еще не комментировали.

Как известно, бывшего заместителя главы «Укргаздобыча» Алексея Тамразова подозревают в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и хищении государственного имущества. Тамразова задержали летом 2018 года во время попытки дать взятку прокурору в размере 200 тыс. долл.

Напомним, в марте бывших топ-менеджеров «Укргаздобычи» задержали на получении взятки в сумме 1 млн долл. Экс-служащих подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.