Местами в Украине завтра ожидается мокрый снег, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 30 ноября будет дождевой. На Левобережье и в Крыму дожди ночью местами будут переходить в значительные, на остальной территории — местами небольшие дожди, на западе и севере страны с переходом в мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7−12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье возможны отдельные порывы до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура в течение суток составит 0−5° тепла (днем в южной части 4−9°, в Крыму — до 13°).

В Киеве 30 ноября ночью ожидается дождь с мокрым снегом, днем — мокрый снег. Температура воздуха в течение суток составит 1−3°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Во Львове также ночью синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом ночью и мокрый снег днем. В течение суток температура воздуха ожидается в рамках 2−4°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе в течение суток буде идти дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 3−5°, днем ​​поднимутся до 6−8°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Днепре также дождь ожидается днем ​​и ночью. Температура воздуха в течение суток составит 4−6°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Харькове метеорологи прогнозируют дождь днем ​​и ночью. Температура воздуха в течение суток будет сохраняться в рамках 4−6°. Ветер западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье днем ​​и ночью ожидается дождь. Температура воздуха составит 4−6°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 ноября будет достаточно спокойной, ожидать стоит лишь небольших возмущений, в основном в начале и в конце суток.

Напомним, синоптики ожидают, что нынешняя зима в Украине пройдет с рекордными морозами и невиданными снегопадами.