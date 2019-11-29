Лінія розмежування: що дозволено і заборонено перевозити. Фото: UA.News

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Ракурс

Лінія розмежування на Донбасі з 28 листопада перетинається громадянами за новими правилами, які, серед іншого, встановлюють чіткий перелік дозволених і заборонених до перевезення предметів.

Цією інформацією поділилася в Facebook помічник-консультант народного депутата, громадський діяч і волонтер Олеся Цибулько.

З тимчасово окупованих територій можна вивозити:

до 75 кг товарів на суму не більше 10 тис. грн, у тому числі продуктових товарів до 2 кг кожного найменування, промислових товарів — до двох одиниць кожного найменування в розрахунку на одну особу;

до 50 тис. грн у будь-якій валюті без підтверджувальних документів, а також суму понад 50 тис. грн за умови узгодження з Координаційним центром;

особисті речі.

На тимчасово окуповані території можна завозити:

будь-які товари без обмеження ціни, ваги та кількості;

20 тис. грн готівкою;

особисті речі.

До категорії особистих речей відносяться засоби особистої гігієни, одяг і взуття з ознаками використання, платіжні картки, прикраси, дві одиниці годинників, одна фото- і відеокамера, три флеш-карти, два калькулятори, один телевізор, два комп’ютери, три мобільні телефони, одне переносне радіо, 500 мл туалетної води або 200 мл парфуму.

Також особистими речами вважаються два інвалідні крісла (у разі інвалідності людини, яка перетинає лінію розмежування) або одне крісло, що перевозиться без людини з інвалідністю, дитяча коляска, спортивний інвентар, переносні музичні інструменти у кількості двох одиниць, один магнітофон, диктофон або програвач, будь-які предмети, необхідні особам з обмеженими фізичними можливостями, по п’ять упаковок будь-якого медичного препарату, крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини, 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальних систем для лікарських препаратів із вмістом наркотичних речовин та інші товари, необхідні для забезпечення повсякденних потреб, але використання яких не заборонено чинним законодавством.

В обмеженій кількості дозволено провозити наступні товари:

одна одиниця або комплект запчастин для легкового автотранспорту додатково до запчастин для особистого легкового автомобіля;

чотири шини для легкового автомобіля радіусом не більше 16 дюймів;

три неіменні платіжні картки;

200 цигарок, 50 сигар, 250 г тютюну або 250 г загальної ваги даних товарів;

5 л пива, 2 л вина, 1 л міцних алкогольних напоїв;

20 л паливно-мастильних матеріалів на один автомобіль лише в напрямку тимчасово окупованих територій.

Категорично заборонено перевозити:

всі види холодної та вогнепальної зброї, боєприпаси, а також їх муляжі та зброю для пейнтболу;

легкозаймисті та небезпечні речовини;

всі види наркотичних і психотропних речовин та їх аналоги;

порнографічну продукцію;

предмети, що використовуються для браконьєрства;

незареєстровані пестициди і агрохімікати;

технічні засоби для нелегального отримання інформації;

запчастини для вантажного автотранспорту;

прилади, заборонені для ввезення та використання на території України;

банківські метали у вигляді злитків і монет;

отруйні, токсичні, радіоактивні, вибухонебезпечні речовини, а також ртуть, кислоти, сухий лід та інфекційні матеріали;

паливно-мастильні матеріали, крім тих, які знаходяться у баку автомобілів, що в’їжджають в Україну з окупованих територій;

промислове обладнання, інструменти промислового призначення і будматеріали;

військова форма і знаки розрізнення військових формувань і правоохоронних органів;

дрони;

печатки, штампи, порожні бланки суворої звітності та будь-яку агітаційну літературу;

товари військового і подвійного призначення;

антикваріат і твори мистецтва без дозволу Координаційного центру.

Як писав «Ракурс», вчора на Донбасі почав діяти новий порядок перетину лінії розмежування.