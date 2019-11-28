На Донбасі відсьогодні діє новий порядок перетину територій. Фото: dpsu.go.ua

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Новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі набував чинності сьогодні, 28 листопада.

В’їзд осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзд із них здійснюється виключно через визначені контрольні пункти. Їх кількість і розташування визначаються рішенням командувача Об'єднаними силами. Про це йдеться в документі, затвердженому постановою Кабінету міністрів України, повідомляє сьогодні прес-центр Держприкордонслужби.

Перетин лінії розмежування іноземцям та особами без громадянства можливий за умови пред’явлення будь-якого документу, що підтверджує їхню особу. Громадяни України можуть перетинати її за умови пред’явлення внутрішнього паспорта, закордонного паспорта чи тимчасового посвідчення на підставі дозволу фізичній особі.

Неповнолітні українці можуть надавати закордонний паспорт або свідоцтво про народження, а громадяни України віком від 14 до 16 років — внутрішній і закордонний паспорти.

Необхідність у наданні нотаріально-посвідченої згоди другого з батьків (усиновлювачів) відпадає у тому разі, коли дитина повертається на тимчасово окуповані території в супроводі того законного представника, з яким здійснила виїзд.

В’їзд на тимчасово окуповану територію громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або підрозділом Міграційної служби.

Під час виїзду з тимчасово окупованих територій громадяни України повинні мати дозвіл фізичній особі та пред’явити будь-який документ, що підтверджує їхнє українське громадянство. Це можна зробити і з довідкою, що підтверджує подання документів для подальшого оформлення й отримання внутрішнього чи закордонного паспорта громадянина України.

Нагадаємо, що в жовтні президент Володимир Зеленський підписав указ, яком доручив уряду спростити процедуру переходу громадян через лінію розмежування на Донбасі.