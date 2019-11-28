Коломойський намагається виконувати функцію неофіційного спікера – Мендель, фото: «Vласть vs Vлащенко»

https://racurs.ua/ua/n130066-kolomoyskyy-namagaietsya-vykonuvaty-funkciu-neoficiynogo-spikera-mendel-video.html

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Юлія Мендель, речниця президента України Володимира Зеленського, висловилась про роль олігарха Ігоря Коломойського в українській політиці.

Вона пожартувала про «почуття ревнощів» до нього. Про це Мендель розповіла Наталії Влащенко в ефірі програми «Vласть vs Vлащенко».

За її словами, бізнесмен перетворився на неофіційного речника.

Намагається виконувати таку функцію, намагається, — заявила журналістка.

У відповідь Влащенко зазначила, що Мендель потрібно ставати популярнішою за Коломойського. За словами речниці Зеленського, суспільство її не сприйме у цьому разі, оскільки вона не вміє «виходити з такими маніпулятивними меседжами».

Прокоментувала Юлія Мендель і інформацію про те, чи приходив Коломойський до Офісу президента. За її словами, він був один, про це офіційно повідомляли.

Нагадаємо, у вересні речниця Зеленського відштовхнула журналіста-розслідувача Сергія Андрушка, не дозволила задати питання главі держави. Вона пояснила це «охороною приватного простору».