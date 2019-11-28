Коломойский пытается выполнять функцию неофициального спикера - Мендель, фото «Vласть vs Vлащенко»

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Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, высказалась о роли олигарха Игоря Коломойского в украинской политике.

Она пошутила о «чувство ревности» к нему. Об этом Мендель рассказала Натальи Влащенко в эфире программы «Vласть vs Vлащенко».

По ее словам, бизнесмен превратился в неофициального спикера.

Пытается выполнять такую функцию, пытается, — заявила журналистка.

В ответ Влащенко отметила, что Мендель нужно становиться популярнее Коломойского. По словам пресс-секретаря Зеленского, общество ее не воспримет в этом случае, поскольку она не умеет «выходить с такими манипулятивными посланиями».

Прокомментировала Юлия Мендель и информацию о том, приходил ли Коломойский в Офис президента. По ее словам, он был один раз, об этом официально сообщалось.

Напомним, в сентябре спикер Зеленского оттолкнула журналиста-расследователя Сергея Андрушко, не позволила задать вопрос главе государства. Она объяснила это «охраной частного пространства».