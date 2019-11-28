Зеленский в последнее время потерял 20% сторонников. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, в конце ноября имеет положительное отношение 52% украинцев. Негативно к главе государства относятся 19% граждан.

В течение осени доля тех, кто относится к Зеленского положительно, уменьшалась: 73% — в сентябре, 66% — в октябре, 64% — в начале ноября, 52% — в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% — в сентябре, 9% — в октябре, 12% — в начале ноября, 19% — в конце ноября. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что с начала месяца до конца ноября на 10% стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13% выросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

К премьер-министру Алексею Гончаруку сейчас положительно относятся 11% опрошенных, отрицательно — 25%. Тоже заметна тенденция того, что постепенно увеличивается доля тех, кто не одобряет работу главы Кабмина (9% — в сентябре, 25% — в ноябре).

Оценка работы правительства по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 7% стало меньше тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11% стало больше тех, не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%).

Что касается спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, то к нему сейчас положительно относятся 24% опрошенных, отрицательно — 16%. Доля тех, кто относится к главе парламента негативно, значительно возросла в конце ноября по сравнению с началом ноября: 16% и 9%.

Работа Верховной Рады у украинцев вызывает больше одобрения, чем осуждения (45% и 36% по состоянию на конец ноября). При этом работа парламента ухудшается с октября.

Результаты соцопроса показывают, что к Святославу Вакарчуку положительно относятся 23% опрошенных в конце ноября, отрицательно — 32%. К Юрию Бойко 23% украинцев относятся положительно, а 33% — отрицательно. Что касается бывшего президента Петра Порошенко, то к нему положительно относятся лишь 12% опрошенных, а отрицательно — 64%. К Юлии Тимошенко положительно относятся 20% респондентов, негативно — 41%. К Виктору Медведчуку положительно относятся 15% участников исследования, отрицательно — 44%.

Напомним, в сентябре опросы показали, что деятельность президента Владимира Зеленского оценивали положительно 70% респондентов, а работу Кабинета министров одобряли 45% опрошенных.