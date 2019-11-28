Зеленський останнім часом втратив 20% прихильників. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, наприкінці листопада має позитивне ставлення 52% українців. Негативно до глави держави ставляться 19% громадян.

Упродовж осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалася: 73% — у вересні, 66% — у жовтні, 64% — на початку листопада, 52% — наприкінці листопада. Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, впродовж осені зростала: 7% — у вересні, 9% — у жовтні, 12% — на початку листопада, 19% — наприкінці листопада. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначається, що з початку місяця до кінця листопада на 10% стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 64% до 54%), і на 13% зросла частка тих, хто не схвалює (з 23% до 36%).

До прем'єр-міністра Олексія Гончарука наразі позитивно ставляться 11% опитаних, негативно — 25%. Теж помітна тенденція того, що поступово збільшується частка тих, хто не схвалює роботу глави Кабміну (9% — у вересні, 25% — у листопаді).

Оцінка роботи уряду порівняно з початком листопада наприкінці місяця погіршилася: на 7% стало менше тих, хто схвалює його роботу (44% і 37%), і на 11% стало більше тих, не схвалює роботу Кабміну (з 37% до 48%).

Що стосується спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, то до нього наразі позитивно ставляться 24% опитаних, негативно — 16%. Частка тих, хто ставиться до голови парламенту негативно, значно зросла наприкінці листопада порівняно з початком листопада: 16% і 9%.

Робота Верховної Ради в українців більше викликає схвалення, ніж осуд (45% і 36% станом на кінець листопада). При цьому роботи парламенту погіршується з жовтня.

Результати соцопитування показують, що до Святослава Вакарчука позитивно ставляться 23% опитаних наприкінці листопада, негативно — 32%. До Юрія Бойка 23% українців ставляться позитивно, а 33% — негативно. Що стосується колишнього президента Петра Порошенка, то до нього позитивно ставляться лише 12% опитаних, а негативно — 64%. До Юлії Тимошенко позитивно ставляться 20% респондентів, негативно — 41%. До Віктора Медведчука позитивно ставляться 15% учасників дослідження, негативно — 44%.

Нагадаємо, у вересні опитування показали, що діяльність президента Володимира Зеленського оцінювали позитивно 70% респондентів, а роботу Кабінету міністрів схвалювали 45% опитаних.