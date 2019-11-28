Колекцію кодексів народів доколумбової Америки привезуть до України. Фото: reporters.media

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Колекція кодексів стародавніх цивілізацій доколумбової Америки буде розміщена в трьох вищих навчальних закладах Києва, Харкова і Львова.

Українцям випаде унікальна можливість подивитися на стародавні документи цивілізацій майя, ацтеків, міштеків, сапотеків тощо. Про це розповів перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович під час учорашнього візиту до Харкова, повідомляє міністерський сайт.

Полюхович додав, що експонуватися в Україні будуть копії стародавніх кодексів, оскільки оригінальні документи перебувають у всесвітньо відомих музеях та бібліотеках різних країн і не вивозяться звідти.

Заступник міністра наголосив, що колекція, яку планують привезти до України, вважається єдиною у світі.

Переговори щодо показу кодексів доколумбової Америки вже завершені. З наступного року її почергово відкриють у трьох вищих навчальних закладах. Спочатку її прийматиме Київський національний університет ім. Шевченка, потім Харківський національний університет ім. Каразіна. Третім містом буде Львов, де з місцем виставки поки що не визначилися.

Нагадаємо, що у серпні в Києві відкрили унікальний музей «Становлення української нації», експонатами якого є реалістичні фігури відомих діячів української історії з різних епох і сфер життя.