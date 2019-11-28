Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130064-ponad-dvi-tretyny-ukrayinciv-ne-bachat-uspihiv-novoyi-vlady-v-borotbi-z-korupciieu-opytuvannya.html

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Лише 22% українців вважають, що в нової української влади є успіхи в боротьбі з корупцією, в той час як 70% таких успіхів не бачать.

Про це свідчать результати телефонного соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє прес-служба закладу.

Також 71% опитаних не бачать просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ.

Позитивно на це питання відповіли лише 17% респондентів.

Також 75% учасників опитування не бачать успіхів влади у питанні зниження тарифів. Лише 16% помітили позитивні зрушення у цій сфері.

Лише 28% опитаних бачать успіхи у вирішенні проблеми надійного постачання газу до України та транзиту його до Європи, а той час як 46% таких успіхів не помітили.

Також лише 40% респондентів вважають, що нова влада успішно вирішує питання конфлікту на Донбасі. 51% опитаних не вважають дії влади у цій сфері успішними. У КМІС зазначають, що на початку місяця ці показники становили 46% та 43% відповідно.

Опитування проводилося з 22 по 25 листопада.

Нагадаємо, згідно з результатами цього ж соціологічного опитування, лише 29% українців підтримують запровадження ринку землі.