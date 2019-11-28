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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Более двух третей украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией — опросhttps://racurs.ua/n130064-bolee-dvuh-tretey-ukraincev-ne-vidyat-uspehov-novoy-vlasti-v-borbe-s-korrupciey-opros.htmlРакурс
Лишь 22% украинцев считают, что у новой украинской власти есть успехи в борьбе с коррупцией, в то время как 70% таких успехов не видят.
Об этом свидетельствуют результаты телефонного социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает пресс-служба учреждения.
Также 71% опрошенных не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел.
Положительно на этот вопрос ответили лишь 17% респондентов.
Также 75% участников опроса не видят успехов власти в вопросе снижения тарифов. Лишь 16% заметили положительные сдвиги в этой сфере.
Лишь 28% опрошенных видят успехи в решении проблемы надежных поставок газа в Украину и транзита его в Европу, а в то время как 46% таких успехов не заметили.
Также только 40% респондентов считают, что новая власть успешно решает вопросы конфликта на Донбассе. 51% опрошенных не считают действия власти в этой сфере успешными. В КМИС отмечают, что в начале месяца эти показатели составляли 46% и 43% соответственно.
Опрос проводился с 22 по 25 ноября.
Напомним, согласно результатам этого же социологического опроса, лишь 29% украинцев поддерживают введение рынка земли.
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