Новини Нідерландів: діти захищають батька-фермера, який тримав їх дев’ять років у підвалі, фото — BBC

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Ракурс

Діти нідерландського фермера Герріт-Яна ван Д. (так називає підозрюваного преса — «Ракурс») зробили дві дуже різних заяви з приводу розслідування і звинувачень, висунутих проти їх батька.

Діти, які втекли з ферми до того, як сім’я переселилася в бункер, повідомили, що повністю підтримують арешт батька. Але п’ятеро молодших відреагували інакше: вони не погодилися зі звинуваченнями, повідомляє «Російська служба BBC».

У нас все було по-іншому, не так, як у наших старших братів і сестри. Нам боляче через те, що між нами стався розрив. Нам не потрібно повертатися до нормального життя, оскільки наше життя не змінювалося, змінилися лише обставини, — йдеться в заяві.

Старші діти разом з голландським режисером-документалістом Джесікою Віллеріус зараз знімають про цю історію кіно. Молодші сказали, що вони також не проти, але їм треба порадитися з батьком.

Слідство нині вивчає й релігійні мотиви поведінки Герріт-Яна ван Д. Голландські медіа пишуть, що він і його орендар-австрієць (його в пресі називають Йозеф Б.) колись були сусідами і познайомилися в осередку Церкви об'єднання. Це всесвітній релігійний рух, заснований у Південній Кореї. Жителі містечка Херксен в Австрії, де виріс Йозеф Б., вважали, що той вступив до лав мунітів і загинув в Південній Кореї.

«Ракурс» розповідав про 67-річного чоловіка, який дев’ять років жив у підвалі з шістьма з дев’яти своїх дітей у віці від 16 до 25 років, в повній ізоляції від решти світу. Ферма перебувала поблизу села Рюнерволд в провінції Дренте. Їх знайшли завдяки тому, що 25-річний Ян, старший з дітей, втік з ферми, прийшов до місцевого бару і попросив допомоги у співробітника закладу. Зовнішній вигляд і поведінка молодої людини викликали занепокоєння у власника бару.

Він замовив п’ять кухлів пива і розповів, що втік і потребує допомоги. У нього було довге волосся і брудна борода, одягнений він був у старий одяг і виглядав так, як ніби не розуміє, що відбувається. Він сказав, що ніколи не вчився в школі і не був у перукаря дев’ять років, — розповів власник бару.

Тести ДНК підтвердили, що Герріт-Ян ван Д. був батьком всіх шістьох дітей. Їхня матір померла в 2004 році. Поліція вважає, що батько утримував дітей на фермі проти їх волі. Троє старших його дітей поїхали з дому до того, як сім’я перебралася у підвал.

Герріт-Яна ван Д. підозрюють в тому, що він ґвалтував своїх старших дітей. Також він звинувачений у відмиванні грошей, насильницькому позбавленні волі і неналежному ставленні до неповнолітніх.

На його фермі також знайшли велику суму готівки. Арештували й 58-річного чоловіка з Австрії, який теж жив на цій фермі як орендар і якого підозрюють як співучасника. Їх обох також підозрюють в насильному утриманні в сусідньому містечку 69-річного австрійця. Підозрювані залишаться під вартою до суду, призначеного на 21 січня.