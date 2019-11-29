Новости Нидерландов: дети защищают отца-фермера, который держал их девять лет в подвале, фото — BBC

https://racurs.ua/n130144-v-niderlandah-deti-zaschischaut-otca-kotoryy-derjal-ih-devyat-let-v-podvale.html

Ракурс

Дети нидерландского фермера Геррит-Яна ван Д. (так называет подозреваемого пресса — «Ракурс») сделали два разных заявления по поводу расследования и обвинений, выдвинутых против их отца.

Трое детей, которые оставили семью до того, как она переселилась в бункер, сообщили, что полностью поддерживают арест отца. Но пятеро младших отреагировали иначе. Они не согласились с обвинениями, сообщает «Русская служба BBC».

У нас все было по-другому, не так, как у наших старших братьев и сестры. Нам больно из-за того, что между нами произошел разрыв. Нам не нужно возвращаться к нормальной жизни, поскольку наша жизнь не менялось, изменились лишь обстоятельства, — говорится в заявлении.

Старшие дети вместе с голландским режиссером-документалистом Джессикой Виллериус сейчас снимают об этой истории кино. Младшие сказали, что они также не против, но им надо посоветоваться с отцом.

Следствие сейчас изучает и религиозные мотивы поведения Геррит-Яна ван Д. Голландские медиа пишут, что он и его арендатор-австриец (его в прессе называют Йозеф Б.) когда-то были соседями и познакомились в организации Церкви объединения. Это всемирное религиозное движение, основанное в Южной Корее. Жители городка Херксен в Австрии, где вырос Йозеф Б., считали, что он вступил в ряды мунитов и погиб в Южной Корее.

«Ракурс» рассказывал о 67-летнем мужчине, который девять лет жил в подвале с шестью из девяти своих детей в возрасте от 16 до 25 лет, в полной изоляции от остального мира. Ферма находилась вблизи села Рюнерволд в провинции Дренте. Их нашли благодаря тому, что 25-летний Ян, старший из детей, бежал из фермы, пришел в местный бар и попросил помощи у сотрудника заведения. Внешний вид и поведение молодого человека вызвали беспокойство у владельца бара.

Он заказал пять кружек пива и рассказал, что убежал и нуждается в помощи. У него были длинные волосы и грязная борода, одет он был в старую одежду и выглядел так, как будто не понимает, что происходит. Он сказал, что никогда не учился в школе и не был у парикмахера девять лет, — рассказал владелец бара.

Тесты ДНК подтвердили, что Геррит-Ян ван Д. был отцом всех шестерых детей. Их мать умерла в 2004 году. Полиция считает, что отец удерживал детей на ферме против их воли. Трое старших его детей уехали из дома до того, как семья перебралась в подвал.

Геррит-Яна ван Д. подозревают в том, что он насиловал своих старших детей. Также он обвинен в отмывании денег, насильственном лишении свободы и ненадлежащем отношении к несовершеннолетним.

На его ферме также нашли крупную сумму наличных. Арестовали и 58-летнего мужчину из Австрии, который тоже жил на этой ферме как арендатор и подозревается в соучастии. Их обоих также подозревают в насильственном удержании в соседнем городке 69-летнего австрийца. Подозреваемые останутся под стражей до суда, назначенного на 21 января.