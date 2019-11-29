Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить. Фото: UA.News

Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить (ИНФОГРАФИКА)

29 ноя 2019, 16:09
999

Линия разграничения на Донбассе с 28 ноября пересекается гражданами по новыми правилам, которые, среди прочего, устанавливают четкий перечень разрешенных и запрещенных к перевозке предметов.

Этой информацией поделилась в Facebook помощник-консультант народного депутата, общественный деятель и волонтер Олеся Цыбулько.

Из временно оккупированных территорий можно вывозить:

  • до 75 кг товаров на сумму не более 10 тыс. грн, в том числе продуктовых товаров до 2 кг каждого наименования, промышленных товаров — до двух единиц каждого наименования в расчете на одно лицо;
  • до 50 тыс. грн в любой валюте без подтверждающих документов, а также сумму свыше 50 тыс. грн при согласовании с Координационным центром;
  • личные вещи.

На временно оккупированные территории можно завозить:

  • любые товары без ограничения цены, веса и количества;
  • 20 тыс. грн наличными;
  • личные вещи.

Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить. Фото: Facebook

К категории личных вещей относятся средства личной гигиены, одежда и обувь с признаками использования, платежные карточки, украшения, две единицы часы, одна фото- и видеокамера, три флеш-карты, два калькулятора, один телевизор, два компьютера, три мобильных телефона, одно переносное радио, 500 мл туалетной воды или 200 мл парфюма.

Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить. Фото: Facebook

Также личными вещами считаются два инвалидных кресла (в случае инвалидности человека, пересекающего линию разграничения) или одно кресло, перевозимое без человека с инвалидностью, детская коляска, спортивный инвентарь, переносные музыкальные инструменты в количестве двух единиц, один магнитофон, диктофон или проигрыватель, любые предметы, необходимые лицам с ограниченными физическими возможностями, по пять упаковок любого медицинского препарата, кроме тех, что содержат наркотические или психотропные вещества, 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем для лекарственных препаратов с содержанием наркотических веществ и другие товары, необходимые для обеспечения повседневных потребностей, но использование которые не запрещено действующим законодательством.

Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить. Фото: Facebook

В ограниченном количестве разрешено провозить следующие товары:

  • одна единица или комплект запчастей для легкового автотранспорта в дополнение к запчастям к личному легковому автомобилю;
  • четыре шины для легкового автомобиля радиусом не более 16 дюймов;
  • три неименные платежные карточки;
  • 200 сигарет, 50 сигар, 250 г табака, а также 250 г общего веса данных товаров;
  • 5 л пива, 2 л вина, 1 л крепких алкогольных напитков;
  • 20 л горюче-смазочных материалов на один автомобиль лишь в направлении временно оккупированных территорий.

Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить. Фото: Facebook

Категорически запрещено перевозить:

  • все виды холодного и огнестрельного оружия, боеприпасы, а также их муляжи и оружие для пейнтбола;
  • легковоспламеняющиеся и опасные вещества;
  • все виды наркотических и психотропных веществ и их аналоги;
  • порнографическую продукцию;
  • предметы, используемые для браконьерства;
  • незарегистрированные пестициды и агрохимикаты;
  • технические средства для нелегального получения информации;
  • запчасти для грузового автотранспорта;
  • приборы, запрещенные для ввоза и использования на территории Украины;
  • банковские металлы в виде слитков и монет;
  • ядовитые, токсичные, радиоактивные, взрывоопасные вещества, а также ртуть, кислоты, сухой лед и инфекционные материалы;
  • горюче-смазочные материалы, кроме тех, которые находятся в баке автомобилей, въезжающих в Украину из оккупированных территорий;
  • промышленное оборудование, инструменты промышленного предназначения и стройматериалы;
  • военная форма и знаки отличия военных формирований и правоохранительных органов;
  • дроны;
  • печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности и любую агитационную литературу;
  • товары военного и двойного назначения;
  • антиквариат и произведения искусства без разрешения Координационного центра.

Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить. Фото: Facebook

Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить. Фото: Facebook

Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить. Фото: Facebook

Как писал «Ракурс», вчера на Донбассе начал действовать новый порядок пересечения линии разграничения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости