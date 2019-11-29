Линия разграничения: что разрешено и запрещено перевозить. Фото: UA.News

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Ракурс

Линия разграничения на Донбассе с 28 ноября пересекается гражданами по новыми правилам, которые, среди прочего, устанавливают четкий перечень разрешенных и запрещенных к перевозке предметов.

Этой информацией поделилась в Facebook помощник-консультант народного депутата, общественный деятель и волонтер Олеся Цыбулько.

Из временно оккупированных территорий можно вывозить:

до 75 кг товаров на сумму не более 10 тыс. грн, в том числе продуктовых товаров до 2 кг каждого наименования, промышленных товаров — до двух единиц каждого наименования в расчете на одно лицо;

до 50 тыс. грн в любой валюте без подтверждающих документов, а также сумму свыше 50 тыс. грн при согласовании с Координационным центром;

личные вещи.

На временно оккупированные территории можно завозить:

любые товары без ограничения цены, веса и количества;

20 тыс. грн наличными;

личные вещи.

К категории личных вещей относятся средства личной гигиены, одежда и обувь с признаками использования, платежные карточки, украшения, две единицы часы, одна фото- и видеокамера, три флеш-карты, два калькулятора, один телевизор, два компьютера, три мобильных телефона, одно переносное радио, 500 мл туалетной воды или 200 мл парфюма.

Также личными вещами считаются два инвалидных кресла (в случае инвалидности человека, пересекающего линию разграничения) или одно кресло, перевозимое без человека с инвалидностью, детская коляска, спортивный инвентарь, переносные музыкальные инструменты в количестве двух единиц, один магнитофон, диктофон или проигрыватель, любые предметы, необходимые лицам с ограниченными физическими возможностями, по пять упаковок любого медицинского препарата, кроме тех, что содержат наркотические или психотропные вещества, 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем для лекарственных препаратов с содержанием наркотических веществ и другие товары, необходимые для обеспечения повседневных потребностей, но использование которые не запрещено действующим законодательством.

В ограниченном количестве разрешено провозить следующие товары:

одна единица или комплект запчастей для легкового автотранспорта в дополнение к запчастям к личному легковому автомобилю;

четыре шины для легкового автомобиля радиусом не более 16 дюймов;

три неименные платежные карточки;

200 сигарет, 50 сигар, 250 г табака, а также 250 г общего веса данных товаров;

5 л пива, 2 л вина, 1 л крепких алкогольных напитков;

20 л горюче-смазочных материалов на один автомобиль лишь в направлении временно оккупированных территорий.

Категорически запрещено перевозить:

все виды холодного и огнестрельного оружия, боеприпасы, а также их муляжи и оружие для пейнтбола;

легковоспламеняющиеся и опасные вещества;

все виды наркотических и психотропных веществ и их аналоги;

порнографическую продукцию;

предметы, используемые для браконьерства;

незарегистрированные пестициды и агрохимикаты;

технические средства для нелегального получения информации;

запчасти для грузового автотранспорта;

приборы, запрещенные для ввоза и использования на территории Украины;

банковские металлы в виде слитков и монет;

ядовитые, токсичные, радиоактивные, взрывоопасные вещества, а также ртуть, кислоты, сухой лед и инфекционные материалы;

горюче-смазочные материалы, кроме тех, которые находятся в баке автомобилей, въезжающих в Украину из оккупированных территорий;

промышленное оборудование, инструменты промышленного предназначения и стройматериалы;

военная форма и знаки отличия военных формирований и правоохранительных органов;

дроны;

печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности и любую агитационную литературу;

товары военного и двойного назначения;

антиквариат и произведения искусства без разрешения Координационного центра.

Как писал «Ракурс», вчера на Донбассе начал действовать новый порядок пересечения линии разграничения.