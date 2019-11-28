Синоптики дали прогноз погоди на грудень. Фото:

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Прогноз погоди в Україні на грудень спрогнозували українські синоптики.

У перший місяць зими очікується температура повітря від 4° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла. Місячна кількість опадів очікується 34−72 мм, а на Закарпатті — 82−108° мм. Це в межах середніх багаторічних значень. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Синоптики зазначають, що традиційно у грудні середня місячна температура повітря складає від 0° до 4° морозу, у південній частині держави очікується місцями 1−3° тепла. У грудні фіксували рекордний холод, коли стовпчики термометрів показували 21−37° морозу, у південних областях 17−28° морозу.

Найтепліше в грудні було тоді, коли повітря прогрівалося до 10−18° тепла, у південній частині країни та на Прикарпатті місцями 19−20°, в Криму — до 25° тепла. Для грудня характерна середня місячна кількість опадів 33−67 мм, а в гірських районах та на Закарпатті — 68−174 мм.

У Гідрометцентрі стверджують, що в грудні на більшій частині території країни утворюється стійкий сніговий покрив, лише на півдні сніг йде не кожного року. Для першого місяця зими характерний сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг — тумани та ожеледь.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 28 листопада погода в Україні погіршиться. Синоптики обіцяють у Закарпатській області сильні дощі з мокрим снігом, а в решті регіонів — сильні тумани.