Синоптики дали прогноз погоды на декабрь. Фото:

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Прогноз погоды в Украине на декабрь спрогнозировали украинские синоптики.

В первый месяц зимы ожидается температура воздуха от 4° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла. Месячное количество осадков ожидается 34−72 мм, а на Закарпатье — 82−108° мм. Это в пределах средних многолетних значений. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что традиционно в декабре средняя месячная температура воздуха составляет от 0° до 4° мороза, в южной части государства ожидается местами 1−3° тепла. В декабре зафиксирован рекордный холод, когда столбики термометров показывали 21−37° мороза, в южных областях — 17−28° мороза.

Теплее всего в декабре было тогда, когда воздух прогревался до 10−18° тепла, в южной части страны и на Прикарпатье местами 19−20°, в Крыму — до 25° тепла. Для декабря характерно среднее месячное количество осадков 33−67 мм, а в горных районах и на Закарпатье — 68−174 мм.

В Гидрометцентре утверждают, что в декабре на большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге снег идет не каждый год. Для первого месяца зимы характерен сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей — туманы и гололед.

Напомним, синоптики предупреждали, что 28 ноября погода в Украине ухудшится. Синоптики обещают в Закарпатской области сильные дожди с мокрым снегом, а в остальных регионах — сильные туманы.