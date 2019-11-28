На админгранице с Крымом проводят рейд по выявлению нелегальных перевозчиков, фото "Новый визит"

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Ракурс

Нелегальных перевозчиков пытаются обнаружить на административной границе Украины с Крымом.

Масштабный рейд проводят в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщает издание «Новый визит».

В сообщении говорится, что 27 ноября истек срок, которым было предоставлено нелегальным перевозчикам возможность легализации деятельности. Под руководством председателя Генического райгосадминистрации Андрея Онищенко начался рейд по выявлению нарушителей.

На трассе Харьков — Симферополь в направлении админграницы с Крымом участники рейда останавливали все автомобили. К мероприятию присоединились представители налоговой полиции, пограничники и патрульные. Сам Онищенко отметил, что такие рейды в Геническом районе будут проводиться регулярно, поскольку перевозчикам нужно легализоваться.

Напомним, в сентябре министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на админмежах с оккупированным Крымом появятся официальные перевозчики.