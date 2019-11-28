Минобороны обновит форму женщинам-военным. Фото: Версия.Инфо

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Новая форма для женщин-военнослужащих будет введена в Украине со следующего года. В Минобороны уже разработаны и утверждены образцы всех предметов базового гардероба.

В течение года женщины-военнослужащие тестировали новые рубашки, джемперы, штаны, фуражки, галстуки и пальто. На данный момент тестирование новой формы близится к завершению, говорится в сюжете ТСН.

Во время разработки новой одежды учитывался опыт стран-членов НАТО. Приоритетной была полевая форма одежды, но при этом не забывали и о повседневном внешнем виде.

Из новшеств, которые затронули базовый гардероб, был отмечен галстук. Его существенно модифицировали.

Проблемы возникли с обувью. Ведь разным возрастным группам женщин нравятся разные модели. Девушки просили каблуки, женщины постарше — танкетку или ровную подошву. Модели, в которых использовалась шнуровка, пришлось убрать.

Зимний вариант формы сделали стандартным, утеплили. Теперь это пальто прямого кроя, без талии. Внешне оно напоминает шинель.

Самой изящной деталью гардероба будет фуражка. Она стала более элегантной, подходящей к опрятной женской прическе. При проектировании были созданы более 20 вариантов. На данный момент военные пришли к варианту, который нравится всем представительницам прекрасного пола.

Что касается брюк, джемперов и рубашек, то эти предметы гардероба остались без замечаний.

Ранее сообщалось, что ношение военной формы лицами, не имеющими на это права, будет наказываться. В Украине за это была введена административная и уголовная ответственность.