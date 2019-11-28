На адмінмежі з Кримом проводять рейд з виявлення нелегальних перевізників, фото: "Новий візит"

https://racurs.ua/ua/n130084-na-adminkordoni-z-krymom-provodyat-reyd-z-vyyavlennya-nelegalnyh-pereviznykiv-foto.html

Ракурс

Нелегальних перевізників намагаються виявити на адміністративній межі України з Кримом.

Масштабний рейд проводять у Генічеському районі Херсонської області. Про це повідомляє видання «Новий візит».

У повідомленні йдеться про те, що 27 листопада сплив термін, яким було надано нелегальним перевізникам можливість легалізації діяльності. Під керівництвом голови Генічеської райдержадміністрації Андрія Онищенка розпочався рейд з виявлення порушників.

На трасі Харків — Сімферополь у напрямку до адмінмежі з Кримом учасники рейду зупиняли всі автомобілі. До заходу долучилися представники податкової поліції, прикордонники і патрульні. Сам Онищенко зазначив, що такі рейди у Генічеському районі будуть проводитися регулярно, оскільки перевізникам потрібно легалізуватись.

Нагадаємо, у вересні міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що на адмінмежі з окупованим Кримом з’являться офіційні перевізники.