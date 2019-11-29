Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n130146-kogda-vypadet-sneg-v-ukraine-soobschili-sinoptiki.html

Ракурс

Снегопады пройдут по всей территории Украины, кроме южных областей. По прогнозам, уже 2 декабря украинцам следует готовиться к настоящему первому снегу.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поспешила оповестить украинцев о резком ухудшении погодных условий.

В сообщении указано, что днем 2 декабря в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой области пройдут снегопады. Синоптики ожидают образования снежного покрова высотой 3−8 см.

На протяжении суток 3 декабря вся территория Украины окажется во власти снега. Лишь на юге страны снегопадов не ожидается.

Самый сильный снег пройдет в Карпатах. Высота снежного покрова может достигать 10−20 см.

Снегопады станут причиной гололеда на дорогах. В ГСЧС предупреждают, что на некоторых участках дорог могут наблюдаться нарушения в движении транспорта.

Как ранее писал «Ракурс», завтра, 30 ноября, в Украине ожидаются дожди и мокрый снег.