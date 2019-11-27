Apple назвала Крим «російською територією». Фото: pexels.com

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Ракурс

Компанія Apple (Епл) на території Росії почала відображати у своєму додатку «Погода» півострів Крим та Севастополь «російської» територією.

Кримські міста відображаються, як російська територія. При цьому на материковій частині України та на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні Росії. Про це 27 листопада повідомляє «Крим.Реалії».

За словами голови комітету Державної думи Російської Федерації з безпеки і протидії корупції Василя Піскарьова, американська компанія «повністю усунула претензії Держдуми за вказівкою Криму у своїх сервісах». Таку заяву він зробив після зустрічі з представником компанії в Росії Дариною Єрмолиною.

У компанії Apple наразі визнання Криму «російським» не коментували.

Нагадаємо, американське видання The New York Times у листопаді опублікувало статтю про Ігоря Коломойського «Український олігарх планує новий гірський курорт», але використало в ній карту України без окупованого Росією Криму.