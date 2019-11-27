Куріння електронних сигарет. Фото: Електронна сигарета

https://racurs.ua/ua/n130014-vlada-nu-yorka-zaboronyla-kurinnya-elektronnyh-sygaret-z-aromatyzatoramy.html

Ракурс

Електронні сигарети у Нью-Йорку заборонили на законодавчому рівні. Таким чином влада вирішила захистити молодь від шкідливої звички.

Голосування щодо заборони використання цих ґаджетів відбулося 26 листопада. Влада занепокоєна тим, що молодь в останні декілька років стала використовувати електронні сигарети занадто часто, передає TIME.

На підтримку заборони висловився й міський голова Білл де Блазіо. Він наголосив, що підпише всі необхідні документи щодо заборони вейпінгу.

Натомість прихильникам вейпів рішення влади Нью-Йорка не сподобалося. Після голосування вони зібралися на мітинг і кидали підроблені доларові купюри з балкону палати міської ради.

Відмічається, що на початку місяця Центр контролю і профілактики захворювань США опублікував дані про смертність від куріння електронних сигарет. За офіційною інформацією, від вейпінгу в країні померли 42 американці. Загалом було зафіксовано понад 2 тис. випадків захворювань легень, пов’язаних із цією шкідливою звичкою.

Нагадаємо, що в середині листопада смерть від вейпу офіційно підтвердили лікарі однієї з клінік Бельгії. На їхню думку, стрімке погіршення стану легень міг зумовити ароматизатор цього електронного пристрою.