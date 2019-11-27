Курение электронных сигарет. Фото: Электронная сигарета

https://racurs.ua/n130014-vlasti-nu-yorka-zapretili-kurenie-elektronnyh-sigaret-s-aromatizatorami.html

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Электронные сигареты в Нью-Йорке запретили на законодательном уровне. Таким образом власти решили защитить молодежь от вредной привычки.

Голосование за запрет использования этих гаджетов состоялось 26 ноября. Власти обеспокоены, что молодежь в последние несколько лет стала использовать электронные сигареты слишком часто, передает TIME.

В поддержку запрета высказался и глава города Билл Де Блазио. Он подчеркнул, что подпишет все необходимые документы о запрете вейпинга.

При этом сторонникам вейпов решение властей Нью-Йорка не понравилось. После голосования они собрались на митинг и бросали поддельные долларовые купюры с балкона палаты городского совета.

Отмечается, что в начале месяца Центр контроля и профилактики заболеваний США опубликовал данные о смертности от курения электронных сигарет. По официальной информации, от вейпинга в стране умерли 42 американца. Всего было зафиксировано более 2 тыс. случаев заболеваний легких, связанных с этой вредной привычкой.

Напомним, что в середине ноября смерть от вейпа официально подтвердили врачи одной из клиник Бельгии. По их мнению, стремительное ухудшение состояния легких мог вызвать ароматизатор этого электронного устройства.