В гинекологии онкодиспансера Одессы снимали пациенток на видео, фото — ТСН

https://racurs.ua/n130020-v-ginekologii-onkodispansera-odessy-snimali-pacientok-skrytoy-kameroy.html

Ракурс

Врач, который делает УЗИ пациенткам гинекологического отделения Одесского областного онкологического диспансера, снимал их на скрытую камеру, а затем публиковал видео в интернете. Злоумышленник арендовал кабинет в медицинском учреждении.

Его разоблачили после того, как одна из пациенток увидела в сети ролик порнографического характера со своим участием и обратилась в киберполицию.

Впоследствии полиция нашла на порносайте архив видеозаписей, сделанных в кабинете, в котором проходили ультразвуковые обследования. Врач снимал пациенток с начала 2018 года и до апреля 2019 года.

Правоохранители обыскали дом медика и арендованный офис. В кабинете УЗИ изъяли камеру марки @Jhua и блок питания, дома у подозреваемого нашли большое количество жестких дисков. Их, а также накопители и компьютеры изъяли.

Пресс-служба одесской Нацполиции сообщила об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Врач, который фигурирует в деле, не является штатным сотрудником онкодиспансера, а только арендовал кабинет. Администрация медучреждения намерена рекомендовать управлению имущественных отношений облсовета расторгнуть договор аренды.

Блогер Зоя Казанжи сообщила в Фейсбук, что похожие случаи уже фиксировались в Одессе. В мае 2012 года задержали владельца одесского ночного клуба, который установил более 20 видеокамер под столами своего заведения и в туалете.

В октября 2013 года одесские СМИ сообщили о скандале со скрытыми видеокамерами в одном из соляриев, который посещали жены известных бизнесменов и политиков. Ранее правоохранители обнаружили и «студию загара», в которой также записывали клиенток в раздевалках. Тогда ролик с женщиной, которая раздевалась перед зеркалом, обнаружили ее друзья на порносайте. Владельцу заведения удалось бежать из Украины.

В сентябре «Ракурс» сообщал о другом позорном факте. В Киеве правоохранителей уличили в незаконной слежке за украинцами. Злоумышленники за деньги проводили незаконные оперативно-технические мероприятия для бизнесменов.