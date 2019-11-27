Украинские бронекатера. Фото: flickr.com

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Украина и Россия поддерживают контакты по оборудованию и технике из возвращенных Украине кораблей.

Тему оснащения украинский бронекатеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» поднимали президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает издание ТАСС.

Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего, — отметил представитель Кремля и заверил, что вопрос возвращения унитазов с украинских кораблей не поднимался.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли возвращение украинской стороне оборудования с кораблей, Песков отметил, что «осуществляются соответствующие контакты».

Как известно, ФСБ России 25 ноября 2018 года атаковала на Азове корабельную группу Военно-морских сил ВСУ. Тогда оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих и обвинили их в незаконном пересечении границы РФ. Пленные моряки вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Недавно, 21 ноября Россия вернула Украине захваченные буксир «Яны Капу» и бронированные катера «Бердянск» и «Никополь». Впоследствии стало известно, что из этих кораблей исчезло не только военное оборудование, но и предметы быта, в частности унитазы и плафоны, а также комплекты нижнего белья украинских моряков.

Ранее сообщалось, что на днях президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава украинского государства отметил важность недавнего возвращения этих кораблей, однако заявил о необходимости возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые на них находились.