Українські бронекатери. Фото: flickr.com

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Україна та Росія підтримують контакти щодо обладнання та техніки з повернутих Україні кораблів.

Тема оснащення український бронекатерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксира «Яни Капу» піднімали президенти України та РФ Володимир Зеленський та Володимир Путін. Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає видання ТАСС.

Тема зачіпалася, дійсно, і ми про це сказали в нашому повідомленні. В даний час більше додати нічого, — зазначив представник Кремля та запевнив, що питання повернення унітазів з українських кораблів не піднімалася.

Відповідаючи на питання про те, чи планується повернення українській стороні обладнання з кораблів, Пєсков зазначив, що «здійснюються відповідні контакти».

Як відомо, ФСБ Росії 25 листопада 2018 року атакувала на Азові корабельну групу Військово-морських сил ЗСУ. Тоді окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців і обвинуватили їх у незаконному перетині кордону РФ. Полонені моряки повернулися в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами між Росією та Україною.

Нещодавно, 21 листопада Росія повернула Україні захоплені буксир «Яни Капу» та броньовані катери «Бердянськ» та «Нікополь». Згодом стало відомо, що з цих кораблів зникло не лише військове обладнання, а й предмети побуту, зокрема унітази та плафони, а також комплекти спідньої білизни українських моряків.

Раніше повідомлялося, що днями президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіном. Глава української держави відзначив важливість нещодавнього повернення цих кораблів, проте наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, які на них перебували.