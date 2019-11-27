«Газпром» проти «Нафтогазу»: суд відхилив апеляцію росіян на рішення Стокгольмського арбітражу, фото — ДТ

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Суд відхилив апеляцію російської компанії «Газпром» у справі про сплату «Нафтогазу України» 4,6 млрд доларів.

Російський газовий монополіст програв ще одну справу, яка стосувалася попереднього рішення Стокгольмського арбітражу. Це сталося в результаті слухань в апеляційному суді у справі про рішення арбітражу, у якому «Газпром» програв «Нафтогазу» 4,6 млрд дол, повідомив 27 листопада у Фейсбук виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.

Трибунал при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольму виніс окреме рішення у справі щодо контракту на постачання газу до України від 2009 року.

Арбітраж повністю відхилив вимогу Газпрому щодо застосування принципу «бери або плати», який був у попередньому договорі на постачання газу до України. Також трибунал скасував заборону «Газпрому» на реекспорт російського газу до України, яка містилася у контракті.

Ми виграли апеляцію по першій скарзі Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу, — повідомив Вітренко.

Нагадаємо, що 2 листопада «Нафтогаз» висунув «Газпрому» нові позовні вимоги, які відправили до Стокгольмського арбітражу. Українці розраховують, що новий арбітраж ухвалить рішення у 2021 році, а наступного року вдасться стягнути з «Газпрому» борг у 3 млрд дол.

Росіяни довгий час наполягають на тому, аби «Нафтогаз» відступився від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення, за яким визнав порушення контракту на транспортування газу з боку «Газпрому» на загальну суму у 4,63 млрд дол. Водночас арбітри вирішили, що 2,1 млрд дол. з цієї суми буде зараховано за отриманий у 2014−2015 роках, але не оплачений «Нафтогазом» газ. Отож, «Газпром» залишився винним «Нафтогазу» 2,6 млрд дол. плюс відсотки за час невиконання судового рішення.

«Газпром» практично одразу відмовився виконувати рішення арбітражу і оскаржив його у апеляційному суді округу Свеа у Швеції. Суд спочатку став на бік «Газпрому», не заслухавши «Нафтогаз», але у вересні 2018 року скасував своє попереднє рішення.

Оскарження не призупиняє загального виконання рішення арбітражу. Тож «Нафтогаз» намагається стягти борг у примусовому порядку у країнах, в яких «Газпром» має активи (Нідерланди, Велика Британія, Швейцарія, США, Люксембург).