«Газпром» против «Нафтогаза»: суд отклонил апелляцию россиян на решение Стокгольмского арбитража, фото — ЗТ

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Суд отклонил апелляцию российской компании «Газпром» в деле об уплате «Нафтогазу Украины» 4,6 млрд долл.

Российский газовый монополист проиграл еще одно дело, которое касалось предыдущего решения Стокгольмского арбитража. Это произошло в результате слушаний в апелляционном суде по делу о решении арбитража, в котором «Газпром» проиграл «Нафтогазу» 4,6 млрд долл, сообщил 27 ноября в Фейсбук исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года. Арбитраж полностью отклонил требование «Газпрома» по применению принципа «бери или плати», который был в предыдущем договоре на поставку газа в Украину. Также суд отменил запрет «Газпрома» на реэкспорт российского газа в Украину, которая содержалась в контракте.

Мы выиграли апелляцию по первой жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража, — сообщил Витренко.

Напомним, что 2 ноября «Нафтогаз» выдвинул «Газпрому» новые исковые требования, которые отправили в Стокгольмский арбитраж. Украинцы рассчитывают, что новый арбитраж примет решение в 2021 году, а в следующем году удастся взыскать с «Газпрома» долг в 3 млрд долл.

Россияне долгое время настаивают на том, чтобы «Нафтогаз» отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже.

28 февраля 2018 года арбитражный трибунал принял решение, согласно которому признал нарушение контракта на транспортировку газа со стороны «Газпрома» на общую сумму в 4,63 млрд долл. В то же время арбитры решили, что 2,1 млрд долл. из этой суммы будет зачислено за полученный в 2014—2015 годах, но не оплаченный «Нафтогазом» газ. «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,6 млрд долл. плюс проценты за время неисполнения судебного решения.

«Газпром» практически сразу отказался выполнять решение арбитража и обжаловал его в апелляционном суде округа Свеа в Швеции. Суд сначала стал на сторону «Газпрома» не заслушав «Нафтогаз», но в сентябре 2018 года отменил свое предыдущее решение.

Обжалование не приостанавливает общего исполнения решения арбитража. Поэтому «Нафтогаз» пытается взыскать долг в принудительном порядке в странах, в которых «Газпром» имеет активы (Нидерланды, Великобритания, Швейцария, США, Люксембург).