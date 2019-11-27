Дело Садового: трансляция заседания Антикоррупционного суда, в котором избирают меру пресечения мэру Львова, фото — ТСН

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В среду, 27 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассматривает ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

Действия главы города квалифицированы по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Напомним, что 21 ноября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении чиновникам Львовского горсовета, среди которых был и мэр Львова. В САП впоследствии рассказывали, что намерені просить залог в размере 50 млн грн для Садового.

Его и чиновников мэрии подозревают в злоупотреблениях во время операций с земельными участками, расположенных на территории Рясне-Руського сельсовета Львовской области. Они якобы нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн.