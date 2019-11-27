Антикорупційний суд обирає запобіжний захід меру Львова Садовому, фото — ТСН

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У середу, 27 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглядає клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому.

Дії очільника міста кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, що 21 листопада прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чиновникам Львівської міськради, серед яких був і мер Львова Садовий. У САП згодом розповідали, що проситимуть заставу в розмірі 50 млн грн для Садового.

Його і чиновників мерії підозрюють у зловживаннях під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області. Вони нібито завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн грн.