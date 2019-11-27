Прорив водогону. Фото: youtube.com

https://racurs.ua/ua/n130017-avariya-v-kyievi-kilka-vulyc-u-centri-zalyshylysya-bez-vody-spysok.html

Ракурс

Аварія в Києві стала причиною відсутності води на кількох центральних вулицях міста. Зокрема, пошкоджено мережі холодного водопостачання.

Ліквідацією наслідків аварії займаються ремонтні бригади, повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі холодна вода відсутня у будинках, розташованих за адресами:

бульв. Верховної Ради, 25, 25А, 27, 27А, 27Б;

вул. Лісова, 62А, 66А, 66Б, 66В;

вул. Шовкуненка, 4, 5, 6;

Кловський узвіз, 9/2, 11, 13, 15, 17, 14/24, 14А, 14Б, 18, 20;

вул. Жилянська, 30/32, 30 / 32Б;

вул. Молодогвардійська, 16;

просп. Гагаріна, 4, 4А;

просп. Лобановського, 126Б;

пер. Вірменський, 2, 4, 6/2;

вул. Фучика, 11, 13, 15, 17, 19.

У «Київводоканалі» не уточнили, чим зумовлене пошкодження мережі, але стверджують, що комунальники докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення водопостачання у вищевказаних будинках.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві перехрестя вулиць Шота Руставелі та Саксаганського затягнуло парою через прорив тепломережі. Окріп розлився вулицями, ускладнюючи рух транспорту.