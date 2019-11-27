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Прорив водогону. Фото: youtube.com
Аварія в Києві: кілька вулиць у центрі залишилися без води (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n130017-avariya-v-kyievi-kilka-vulyc-u-centri-zalyshylysya-bez-vody-spysok.htmlРакурс
Аварія в Києві стала причиною відсутності води на кількох центральних вулицях міста. Зокрема, пошкоджено мережі холодного водопостачання.
Ліквідацією наслідків аварії займаються ремонтні бригади, повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі холодна вода відсутня у будинках, розташованих за адресами:
- бульв. Верховної Ради, 25, 25А, 27, 27А, 27Б;
- вул. Лісова, 62А, 66А, 66Б, 66В;
- вул. Шовкуненка, 4, 5, 6;
- Кловський узвіз, 9/2, 11, 13, 15, 17, 14/24, 14А, 14Б, 18, 20;
- вул. Жилянська, 30/32, 30 / 32Б;
- вул. Молодогвардійська, 16;
- просп. Гагаріна, 4, 4А;
- просп. Лобановського, 126Б;
- пер. Вірменський, 2, 4, 6/2;
- вул. Фучика, 11, 13, 15, 17, 19.
У «Київводоканалі» не уточнили, чим зумовлене пошкодження мережі, але стверджують, що комунальники докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення водопостачання у вищевказаних будинках.
Як раніше писав «Ракурс», у Києві перехрестя вулиць Шота Руставелі та Саксаганського затягнуло парою через прорив тепломережі. Окріп розлився вулицями, ускладнюючи рух транспорту.
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