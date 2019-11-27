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Ракурс
Прорыв водопровода. Фото: youtube.com

Авария в Киеве: несколько улиц в центре остались без воды (СПИСОК)

27 ноя 2019, 12:43
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Авария в Киеве стала причиной отсутствия воды на нескольких центральных улицах города. В частности, повреждены сети холодного водоснабжения.

Ликвидацией последствий аварии занимаются ремонтные бригады, сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

В настоящее время холодная вода отсутствует в домах, расположенных по следующим адресам:

  • бульв. Верховной Рады, 25, 25А, 27, 27А, 27Б;
  • ул. Лесная, 62А, 66А, 66Б, 66В;
  • ул. Шовкуненко, 4, 5, 6;
  • Кловский спуск, 9/2, 11, 13, 15, 17, 14/24, 14А, 14Б, 18, 20;
  • ул. Жилянская, 30/32, 30/32Б;
  • ул. Молодогвардейская, 16;
  • просп. Гагарина, 4, 4А;
  • просп. Лобановского, 126Б;
  • пер. Армянский, 2, 4, 6/2;
  • ул. Фучика, 11, 13, 15, 17, 19.

В «Киевводоканале» не уточнили, чем вызвано повреждение сети, но утверждают, что рабочие прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления водоснабжения в вышеуказанных домах.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве перекресток улиц Шота Руставели и Саксаганского скрылся в облаке пара из-за прорыва теплосети. Кипяток разлился по улицам, затрудняя движение транспорта.

Источник: Ракурс


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