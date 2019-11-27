Адвокат Николай Полозов. Фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/n130016-v-rossii-prodoljili-sledstvennye-deystviya-po-delu-moryakov-vms-ukrainy-advokat.html

Ракурс

В Российской Федерации продлили срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков, которых захватили в плен на Азове.

Следствие продлено на два месяца — до 25 января 2020 года. За это время следствие планирует получить ответ от оперативников по поводу проведения оперативно-розыскных мероприятий и допросить некого свидетеля. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на собственной странице в Facebook.

По словам адвоката, после этого планируется уведомить обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК Украины. Полозов заявил, что в отношении военных моряков следственные действия не запланированы, моряков на следственные действия не вызвали.

Как известно, русскому военнослужащие 25 ноября 2018 года атаковали на Азове корабельную группу Военно-морских сил ВСУ. Тогда оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ. Пленные моряки вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Недавно, 21 ноября Российская Федерация вернула Украине захваченные буксир «Яны Капу» и бронированные катера «Бердянск» и «Никополь». Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские судна, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы».

Напомним, Арбитражный трибунал в Гааге указал в названии дела Украины против Российской Федерации факт задержания трех украинских кораблей и членов их экипажей в Керченском проливе.