Основателю компании-поставщика бракованных бронежилетов объявили о подозрении. Фото: trust.ua

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Ракурс

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю компании-поставщика некачественных бронежилетов 1−4 классов защиты для украинской армии.

Заместитель директора предприятия, поставлявшего бракованные бронежилеты для ВСУ, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГБР.

Ранее следователи в рамках досудебного расследования о некачественных бронежилетах сообщили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины. Руководство оборонного ведомства подозревается в нарушении ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ноябре Печерский райсуд Киева избрал генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрию Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 76 млн грн.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований опубликовало видео экспертизы пластин бронежилетов, которые легко простреливаются. Амуниция имела необработанные материалы, которые не соответствуют техническим требованиям.