Засновнику компанії-постачальника бракованих бронежилетів оголосили про підозру. Фото: trust.ua

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру засновнику компанії-постачальника неякісних бронежилетів 1−4 класів захисту для української армії.

Заступник директора підприємства, що постачало браковані бронежилети для ЗСУ, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Про це 27 листопада повідомила прес-служба ДБР.

Раніше слідчі у рамках досудового розслідування про неякісні бронежилети повідомили про підозру п’ятьом високопосадовцям Міністерства оборони України. Керівництво оборонного відомства підозрюється в порушенні ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в листопаді Печерський райсуд Києва обрав генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України Дмитру Марченку запобіжний захід у виді тримання під вартою або заставу у розмірі 76 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань опублікувало відео експертизи пластин бронежилетів, які легко прострілюються. Амуніція мала необроблені матеріали, які не відповідають технічним вимогам.