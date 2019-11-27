Прокурора-скандаліста Кулика звільнили із ГПУ, фото — Бігус

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Ракурс

Генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив про звільнення скандального прокурора Костянтина Кулика.

Наказ про його відставку із ГПУ він підписав 22 листопада, повідомляє «РБК-Україна». Раніше інформацію про це поширили джерела «Української правди» і Telegram-канал журналіста та колишнього нардепа Сергія Лещенка.

Лещенко написав, що за продовження роботи Кулика в Генпрокуратурі, яка нині реформується в Офіс генпрокурора, боровся Ігор Коломойський, якому «Кулик надав безліч послуг».

15 листопада Рябошапка повідомив, що з 1 січня «відомий на весь світ» прокурор Кулик не працюватиме у ГПУ через те, що не пройшов переатестацію.

У розпал президентської кампанії, наприкінці березня цього року, заступник голови департаменту міжнародно-правової співпраці Генпрокуратури Кулик висунув підозри представникам оточення п’ятого президента України Петра Порошенка. Тоді в ГПУ заперечили цей факт і викликали Кулика на допит. Порошенко заявляв, що Кулик виконує накази олігарха Ігоря Коломойського.

Згодом прокурора вивели з групи, яка розслідувала так звану справу «Курченкогейт». Американські ЗМІ повідомляли, що саме Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена — сина колишнього віце-президента США.

Восени Кулик відмовився проходити переатестацію для того, щоб отримати посаду в Офісі прокурора України. На початку листопада стало відомо, що він незаконно добудував собі поверх на даху престижного житлового комплексу «Дипломат-хол» в центрі Києва. На добудований поверх ніхто потрапити не міг, оскільки увійти туди можна тільки через дві квартири, які належать Кулику (площа перевищує 400 кв. м).