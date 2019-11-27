ДБР викрило співробітників СБУ на вимаганні грошей. Фото: kiev-company.in.ua

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Державне бюро розслідувань викрило працівників Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України у вимаганні грошей у підприємців.

Попередньо встановлено, що співробітники спецслужби систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам. З кожного бізнесмена вони вимагали від 20 до 300 тис. грн. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств. Про це 27 листопада повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у Facebook.

Правоохоронці вже провело обшуки у приміщеннях департаменту та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

Слідчі вважають, що перший заступник начальника департаменту давав своїм підлеглим перелік підприємців, у яких необхідно вимагати гроші й наказував тиснути морально доти, доки не сплатять визначену суму. Хабарі бізнесмени переказували на рахунки благодійного фонду і згодом ці кошти перераховувались на підконтрольні правоохоронцям підприємства. Частина грошей проходила за документами як оплата за здійснення низки ремонтних робіт в адміністративних будівлях СБУ, а решту передавали готівкою посадовцям, задіяним у схемі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення винним особам про підозру, а також обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, 20 листопада на Київщині поліція затримала податківця на хабарі. Правоохоронці встановили, що ревізор-інспектор податкової інспекції у Київській області організував злочинну схему вимагання коштів.