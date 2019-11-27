ГБР разоблачило сотрудников СБУ на вымогательстве денег. Фото: kiev-company.in.ua

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Государственное бюро расследований разоблачило работников Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины в вымогательстве денег у предпринимателей.

Предварительно установлено, что сотрудники спецслужбы систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещание не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого бизнесмена они требовали от 20 до 300 тыс. грн. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий. Об этом 27 ноября сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Правоохранители уже провели обыски в помещениях департамента и по месту жительства фигурантов уголовного производства.

Следователи считают, что первый заместитель начальника департамента давал своим подчиненным перечень предпринимателей, от которых необходимо требовать деньги и приказывал давить морально до тех пор, пока не уплатят определенную сумму. Взятки бизнесмены переводили на счета благотворительного фонда и затем эти средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия. Часть денег проходила по документам как оплата за осуществление ряда ремонтных работ в административных зданиях СБУ, а остальные передавали наличными должностным лицам, задействованным в схеме.

Сейчас решается вопрос о сообщении виновным лицам о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Напомним, 20 ноября на Киевщине полиция задержала налоговика на взятке. Правоохранители установили, что ревизор-инспектор налоговой инспекции в Киевской области организовал преступную схему вымогательства средств.