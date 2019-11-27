Прокурора-скандалиста Кулика уволили из ГПУ, фото — Бигус

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Ракурс

Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил об увольнении скандального прокурора Константина Кулика.

Приказ о его отставке из ГПУ он подписал 22 ноября, сообщает «РБК-Украина». Утром 27 ноября информацию об этом распространили источники «Украинской правды» и Telegram-канал журналиста и бывшего нардепа Сергея Лещенко.

Лещенко написал, что за продолжение работы Кулика в Генпрокуратуре, которая сейчас реформируется в Офис генпрокурора, якобы боролся Игорь Коломойский, которому «Кулик предоставил множество услуг».

15 ноября Рябошапка сообщил, что с 1 января «известный на весь мир» прокурор Кулик не будет работать в ГПУ из-за того, что не прошел переаттестацию.

В разгар президентской кампании, в конце марта этого года, заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Кулик выдвинул подозрения представителям окружения пятого президента Украины Петра Порошенко. Тогда в ГПУ опровергли этот факт и вызвали Кулика на допрос. Порошенко заявлял, что Кулик выполняет приказы олигарха Игоря Коломойского.

Впоследствии прокурора вывели из группы, которая расследовала так называемое дело «Курченкогейт». Американские СМИ сообщали, что именно Кулик составил англоязычное досье о коррупции Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США.

Осенью Кулик отказался проходить переаттестацию для того, чтобы получить должность в Офисе прокурора. В начале ноября стало известно, что он незаконно достроил себе этаж на крыше престижного жилого комплекса «Дипломат-холл» в центре Киева. На достроенный этаж никто попасть не мог, поскольку войти туда можно только через две квартиры, которые принадлежат Кулику (площадь превышает 400 кв. м).