Адвокат Микола Полозов. Фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/ua/n130016-u-rosiyi-prodovjyly-slidchi-diyi-u-spravi-moryakiv-vms-ukrayiny-advokat.html

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У Російській Федерації продовжили термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків, яких захопили у полон на Азові.

Слідство продовжене на два місяці — до 25 січня 2020 року. За цей час слідство планує отримати відповідь від оперативників з приводу проведення оперативно-розшукових заходів та допитати якогось свідка. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на власній сторінці у Facebook.

За словами адвоката, після цього планується повідомити обвинувачених і захист про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення в порядку ст. 217 КПК України. Полозов заявив, що щодо військових моряків слідчі дії не заплановані, моряків на слідчі дії не викликали.

Як відомо, російській військовослужбовці 25 листопада 2018 року атакували на Азові корабельну групу Військово-морських сил ЗСУ. Тоді окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців, трьох з яких було поранено, і обвинуватили в незаконному перетині кордону РФ. Полонені моряки повернулися в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами між РФ та Україною.

Нещодавно, 21 листопада Російська Федерація повернула Україні захоплені буксир «Яни Капу» та броньовані катери «Бердянськ» та «Нікополь». Командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни «угробили» українські судна, зняли навіть «плафони, розетки та унітази».

Нагадаємо, Арбітражний трибунал в Гаазі вказав у назві справи України проти Російської Федерації факт затримання трьох українських кораблів та членів їх екіпажів у Керченській протоці.