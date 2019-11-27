У гінекології онкодиспансеру Одеси знімали пацієнток на відео, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n130020-v-ginekologiyi-onkodyspansera-odesy-znimaly-paciientok-pryhovanou-kamerou.html

Ракурс

Лікар, який робить УЗД пацієнткам гінекологічного відділення Одеського обласного онкологічного диспансеру, знімав їх на приховану камеру, а потім публікував відео в інтернеті. Зловмисник орендує кабінет в медичному закладі.

Його викрили після того, як одна із пацієнток побачила в мережі ролик порнографічного характеру зі своєю участю і звернулась до кіберполіції.

Згодом поліція знайшла на порносайті архів відеозаписів, зроблених у кабінеті, в якому проходили ультразвукові обстеження. Лікар знімав пацієнток з початку 2018 року і до квітня 2019 року.

Правоохоронці обшукали помешкання медика та орендований кабінет. В кабінеті УЗД вилучили камеру марки @Jhua і блок живлення, вдома у підозрюваного знайшли велику кількість жорстких дисків. Їх, накопичувачі і комп’ютери також вилучили.

Прес-служба одеської Нацполіції повідомила про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Лікар, який фігурує в справі, не є штатним співробітником онкодиспансеру, а тільки орендував кабінет. Адміністрація медзакладу рекомендуватиме управлінню майнових відносин облради розірвати договір оренди.

Блогер Зоя Казанжі повідомила у Фейсбук, що подібні випадки вже фіксувалися в Одесі. У травні 2012 року затримали власника одеського нічного клубу, який встановив понад 20 відеокамер під столами свого закладу і в туалеті.

У жовтні 2013 року одеські медіа повідомили про скандал з прихованими відеокамерами в одному із соляріїв, який відвідували дружини відомих чоловіків — бізнесменів, політиків. Раніше правоохоронці виявили й «студію засмаги», у якій також записували клієнток в роздягалках. Тоді ролик із жінкою, яка роздягалась перед дзеркалом, виявили її друзі на порносайті. Власнику закладу вдалося втекти з України.

У вересні «Ракурс» повідомляв про інший ганебний факт. У Києві правоохоронців викрили на незаконному стеженні за українцями. Зловмисники за гроші проводили незаконні оперативно-технічні заходи для бізнесменів.