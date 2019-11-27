Apple назвала Крым «российской территорией». Фото: pexels.com

https://racurs.ua/n130022-apple-nazvala-okkupirovannyy-krym-rossiyskoy-territoriey-smi-foto.html

Ракурс

Компания Apple (Эпл) на территории России начала показывать в своем приложении «Погода» полуостров Крым и Севастополь российской территорией.

Крымские города отражаются, как российская территория. При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России. Об этом 27 ноября сообщает «Крым.Реалии».

По словам председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, американская компания «полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах». Такое заявление он сделал после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.

В компании Apple сейчас признание Крыма «российским» не комментировали.

Напомним, американское издание The New York Times в ноябре опубликовало статью о Игоре Коломойском, который планирует «новый горный курорт», но использовало в ней карту Украины без оккупированного Россией Крыма.