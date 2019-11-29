Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n130147-komanda-zelenskogo-napravila-apple-zapros-iz-za-rossiyskogo-kryma-v-prilojeniyah.html

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Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к американской компании Apple из-за обозначения Крыма «российской территорией» в своих приложениях.

Команда Зеленского уже направила в Купертино запросы из-за неправильных обозначений Крыма. Запросы адресованы Apple Incs и AFP News Agency. Об этом 29 ноября сообщило представительство главы государства в Facebook.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы в AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций, — отметили в Зеленского.

Напомним, весной 2019 года депутаты Госдумы РФ потребовали от российского подразделения Appleобозначить на картах оккупированный Крым территорией России. На днях компания «Эппл» начала отражать на территории России в своем приложении «Погода» полуостров Крым и Севастополь российской территорией.

После этого в посольстве США заявили, что требуют от Apple исправить некорректное обозначение Крыма в приложениях компании. Ответа от Appleпока не поступало. А министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что глобальная политика, очевидно, не является сильной стороной американской компании.