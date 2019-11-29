Крым — это Украина. Фото: mnews.world

https://racurs.ua/n130123-krym-eto-ukraina-mid-polshi-pristydil-apple.html

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Крым является украинской территорией, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшедач. Польский чиновник выразил разочарование тем, что на картах компании Apple Крымский полуостров обозначен, как часть России.

Пшедач удивлен действиями Apple, посчитавшей Крым частью Российской Федерации.

Стыд вам, Apple, — пристыдил он компанию в Twitter.

Следует напомнить, что в апреле 2019 года депутаты Госдумы РФ потребовали от российского подразделения Apple обозначить на картах оккупированный Крыма территорией России.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от продукции Apple, если она готова признать Крым российским. По мнению Климкина, представители Apple являются «приспособленцами», а сама компания не может считаться брендом номер один. Он также добавил, что на действующее руководство компании «нет Джобса».

Посольство США обратилось к руководству Apple с требованием исправить некорректное обозначение Крыма в приложениях компании. Ответ от Apple пока что не поступал.

В то же время Министерство финансов США решит, будет ли наказана Apple за нарушение американского санкционного режима в отношении России из-за ее агрессии против Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Apple, выразив удивление, что аннексированный Крым на картах приложения «Погода» в iOS внезапно стал частью России. Пристайко заявил, что глобальная политика явно не является сильной стороной этой компании.