Вчера в Словакии погибли украинские альпинисты

https://racurs.ua/n130122-ukrainskie-alpinisty-pogibli-v-slovakii.html

Ракурс

Украинские альпинисты вчера погибли при спуске с гор в Словакии.

Погибли двое альпинистов — инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Об этом сообщается на странице клуба альпинизма и скалолазания «Вертикаль» в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что факт их гибели уже подтвердили словацкие спасатели. В связи со сложными погодными условиями, тела погибших вчера не смогли доставить с горы. Сегодня спасатели повторят попытку.

Восхождение проходило в Высоких Татрах (часть Западных Карпат, расположенная на границе Словакии и Польши) на гору Видлова башня (высота горы составляет 2 тыс. 522 м).

Другие подробности в настоящее время не известны.

Напомним, напомним, в феврале этого года в Карпатах во время восхождения на вершину горы Поп Иван (Ивано-Франковская область) погибли двое туристов. Всего тогда в восхождении участвовали восемь туристов.