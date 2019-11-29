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Вчора в Словаччині загинули українські альпіністи
Українські альпіністи загинули у Словаччиніhttps://racurs.ua/ua/n130122-ukrayinski-alpinisty-zagynuly-u-slovachchyni.htmlРакурс
Українські альпіністи вчора загинули під час спуску з гір у Словаччині.
Загинуло двоє альпіністів — - інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова. Про це повідомляється на сторінці клубу альпінізму і скелелазіння «Вертикаль» в соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що факт їхньої загибелі вже підтвердили словацькі рятувальники. У зв’язку зі складними погодними умовами, тіла загиблих вчора не змогли доставити з гори. Сьогодні рятувальники повторять спробу.
Сходження відбувалося у Високих Татрах (частина Західних Карпат, розташована на кордоні Словаччини та Польщі) на гору Видлова вежа (висота гори становить 2 тис. 522 м).
Інші подробиці наразі не відомі.
Нагадаємо, нагадаємо, в лютому цього року в Карпатах під час сходження на вершину гори Піп Іван (Івано-Франківська область) загинули двоє туристів. Всього тоді в сходженні брали участь вісім туристів.
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